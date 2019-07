EN DIRECT - Mercato 2019 : Neymar attendu ces prochains jours au PSG... et à Barcelone !

RABIOT RACONTE LA FIN DE SON AVENTURE AU PSG





Officiellement Turinois depuis lundi, Adrien Rabiot a été présenté mardi à la presse. Le joueur formé au PSG est revenu sur ses six derniers mois à Paris. "Ces six mois ont été compliqués, très compliqués sur le plan sportif, privé et émotionnel. Sur le plan sportif, ça peut arriver dans ce milieu, on le sait. J'étais assez préparé à ça. Aujourd'hui, tout ça s'est fini", a-t-il confié aux journalistes. "C'est une nouvelle aventure qui commence, que j'espère mener de la meilleure des manières. J'aurais préféré que ça se termine dans de meilleures conditions, ça ne dépendait pas que de moi ."





Le milieu international tricolore a démenti les informations faisant état d'une ultime tentative du PSG pour le retenir : "Leonardo n'a pas du tout tenté de me retenir, il a juste pris contact avec mon agent pour simplement me saluer et savoir comment ça allait. Il n'y a pas eu d’offre. Il n'a pas essayé de me retenir. Il a vu comment ça s'est passé. Et c'était trop tard."