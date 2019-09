EN DIRECT - Mercato 2019 : Neymar reste au PSG, fin des pourparlers avec le Barça

PSG : NAVAS SE RAPPROCHE, AREOLA DANS L'AUTRE SENS ?





Dans le sens des arrivées, plus les heures passent et plus le portier du Real Madrid Keylor Navas se rapproche du PSG. Selon la presse espagnole, le Costaricien rejoindrait le PSG en échange d'un chèque compris entre 13 et 15M€, accompagné du prêt d'Areola pour une saison au Real Madrid.