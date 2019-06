EN DIRECT - Mercato 2019 : "On veut Mbappé !" scandent les fans du Real Madrid

THAUVIN PAS PRESSÉ DE PARTIR





Annoncé sur le départ en cette fin de saison, Florian Thauvin ne semble pas particulièrement pressé de quitter l'OM, comme il l'a confié à RTL : "Il me reste deux ans de contrat. On va arriver à un tournant me concernant. Il va falloir discuter avec le club parce que je suis sous contrat et j'ai également mon club qui décide. On va devoir décider ensemble quelle sera la bonne décision pour le club et pour moi et on verra ce qui se passera. Comme je l'ai toujours dit, moi je suis très heureux à Marseille, je suis fier de jouer pour ce club donc je ne suis vraiment pas pressé de partir."