EN DIRECT - Mercato 2019 : l'un des avocats de Neymar aperçu au siège du Barça

LE MESSAGE DE MBAPPÉ À NEYMAR





Kylian Mbappé dit tout haut ce qu'il pense. Buteur et passeur contre Nîmes (3-0), l'attaquant parisien a évoqué l'avenir de Neymar. "On va essayer d'être le plus compétitif possible. Après, on ne va pas se mentir, la situation de Neymar... on va voir ce qui va se passer parce que ce n'est pas la même équipe. Mais on va continuer", a-t-il indiqué sur Canal+. "On va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Pour nous, nos proches et tous les fans."