EN DIRECT - Mercato 2019 : Keylor Navas attendu à Paris pour s'engager avec le PSG

MENEZ DE RETOUR EN LIGUE 1 ?





Jérémy Ménez ne ferme pas la porte à la Ligue 1. Libre depuis son départ de Club America, l'ancien de Sochaux, Monaco et du PSG n'écarte pas l'idée d'un retour en France. "Oui pourquoi pas", a-t-il déclaré à beIN SPORTS. "J'ai 32 ans maintenant, on commence à se faire un peu vieux mais il y a toujours une grande motivation. Le plus important, c'est le projet et après on verra bien. J'ai eu des offres et je vais y réfléchir cette semaine tranquillement."