EN DIRECT - Mercato 2019 : Keylor Navas d'accord avec le PSG, visite médicale jeudi ?

ET MAINTENANT RAKITIC INCLUS DANS LA TRANSACTION ?





Plusieurs informations ont filtré concernant la réunion de la veille entre Paris et Barcelone consacré à un éventuel retour de Neymar en Catalogne. Selon L'Équipe, les dirigeants du clubs blaugrana ont proposé à leurs homologues une indemnité de transfert de 170 millions d'euros, payable en deux fois (80 millions dès cet été), ce qui a satisfait Leonardo, le directeur sportif parisien. Toutefois, le compte n'y est pas encore, le Qatar exigeant au moins 222 millions d'euros, et le quotidien catalan Sport précise ce mercredi que des joueurs devraient être inclus dans la transaction, ce qui ferait baisser le montant de ladite indemnité à 125 millions d'euros. Le nom des deux Barcelonais concernés : Ousmane Dembele (on le savait) et... Ivan Rakitic, milieu croate trentenaire dont on se demande ce qu'il pourrait apporter au PSG. Mais nous ne sommes plus à un rebondissement près.