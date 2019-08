EN DIRECT - Mercato 2019 : réunion de la dernière chance entre le Barça et le PSG pour un transfert de Neymar

THIAGO SILVA VEUT FINIR AU PSG





Thiago Silva n'a plus qu'un an de contrat à Paris. Interrogé par RMC Sport, le capitaine du PSG a fait savoir qu'il aimerait prolonger l'aventure. Des discussions vont bientôt se tenir pour évoquer son futur. "J'ai envie de finir ici mais ça va dépendre de comment on va terminer la saison. On va commencer à parler bientôt, c'est normal", a-t-il expliqué. "Je sais que si on fait bien le travail cette année, les choses se feront naturellement. Je ne pensais pas passer 8 saisons ici. J'ai réalisé un rêve en venant jouer à Paris, en venant habiter Paris. C'est ma deuxième ville. Je suis devenu Français, j'ai le passeport. C'est important de faire une bonne saison mais on va commencer à parler avec Leonardo bientôt."