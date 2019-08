EN DIRECT - Mercato 2019 : Ribéry pourrait bien prolonger son séjour en Europe

MEUNIER "SURPRIS" D'ÊTRE ENCORE AU PSG





Thomas Meunier est toujours un joueur du PSG. Une situation inattendue alors que le latéral belge était annoncé sur le départ en fin de saison dernière. "Je suis toujours au PSG ? Je suis surpris aussi. A un moment, je pensais vraiment parler, mais mon but était de terminer ma dernière année de contrat au PSG", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L'Avenir. "Mon contrat prend fin à l'issue de la saison ? Je dois tout faire pour changer cela. Cette saison doit être une réussite collectivement et individuellement. Je dois être à 1000% et jouer le plus de matchs possible. Cela va être encore plus important car c'est ma dernière année de contrat. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer."