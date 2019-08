EN DIRECT - Mercato 2019 : une offre démesurée pour Balotelli ?

FIN DE CARRIÈRE POUR GOURCUFF ?





Yoann Gourcuff pourrait raccrocher les crampons. Interrogé par L'Équipe sur la situation de son fils, libre de tout contrat depuis son départ de Dijon en janvier, Christian Gourcuff a laissé entendre qu'il pourrait ne plus jouer au football. "Il faut être réaliste, il a trente-trois ans et la saison écoulée à Dijon ne s'est pas bien passée. Après, pour avoir du plaisir et être performant, il faut physiquement ne pas avoir de problèmes. Et après c'est un cercle vicieux : si vous vous blessez, vous ne pouvez pas prendre de rythme...", a-t-il expliqué. "À un moment donné, il y a un choix à faire, il ne va pas faire n'importe quoi, partir à droite à gauche ou sur une destination exotique. Je ne parle pas pour lui, mais on sait que ça a une fin, et finir à 33 ans ou 35 ans... C'est sûr qu'il aime le foot, et le fait de ne pas avoir pu jouer ces dernières saisons en pleine possession de ses moyens, ça l'a plombé."