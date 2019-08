EN DIRECT - Mercato 2019 : Cavani annoncé en MLS en 2020

L'AJAX RETIENT VAN DE BEEK





Danny van de Beek va rester à l'Ajax Amsterdam une saison de plus. Interrogé au micro de Ziggo, le directeur sportif du club Marc Overmars a laissé entendre que le milieu néerlandais ne rejoindra pas le Real Madrid d'ici la fin du mercato estival. "Il y a des clubs qui se ont spécifiquement manifestés pour van de Beek. Mais vous passez des accords avec les uns et les autres et j'ai dit que je voulais de la clarté avant une certaine date. Et tout se passe bien. Nous avons les choses en ordre et nous ne cherchons plus d'autres joueurs", a-t-il indiqué. "Est-ce que je suppose que van de Beek va rester ? Oui, je vais supposer cela."