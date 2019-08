EN DIRECT - Mercato 2019 : un prêt payant, dernière offensive du Barça pour Neymar ?

PORTE OUVERTE POUR CUISANCE ?





L'avenir de Michael Cuisance n'est toujours pas arrêté. Dans des propos relayés par Kicker, le directeur sportif de M'Gladbach, Max Eberl, a fait le point sur la situation du défenseur tricolore, suivi par Nice. "C'est un problème qui nous dérange. Nous avons eu de nombreuses conversations avec lui et la direction. Maintenant, on doit attendre et voir ce qui se passe. Un départ de Cuisance est encore possible. Toutes les portes sont ouvertes", a-t-il indiqué. "Nous voulons une équipe avec de super joueurs, mais on veut aussi une équipe où tout va bien et qui fonctionne. C'est notre travail de le faire, alors tout est possible."