EN DIRECT - Mercato 2019 : Sarabia proche de signer au PSG ?

FLOU





Prêté par la Juventus à Chelsea cette saison, Ganzalo Higuain ne sait pas de quoi son avenir à court terme sera fait. Une certitude : les Blues ne veulent pas le conserver. Peut-il rebondir à la Juve, maintenant que Maurizio Sarri, le coach qui l'a fait venir à Londres, et auparavant à Naples, s'est installé sur le banc turinois ? "Vous connaissez ma relation avec lui. Ça dépend de lui. Mais j’ai l’obligation d’écouter mes dirigeants qui sont là depuis plus longtemps. Et j’obéirai. On prendra une décision ensemble. Avec Gonzalo, je n’ai pas parlé après la victoire en Ligue Europa. Quand il reviendra, nous pourrons parler. Gonzalo a la capacité de jouer avec n’importe qui. Mon sentiment est qu’il a eu une mauvaise période à la Juventus, et qu’il a fait une saison consécutive à un traumatisme sportif. S’il a une réaction, il peut faire deux ou trois ans à un très haut niveau", a estimé le technicien italien ce jeudi en conférence de presse.