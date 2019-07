EN DIRECT - Mercato 2019 : c'est officiel, Pablo Sarabia débarque au PSG

GUARDIOLA S'INTERROGE SUR NEYMAR





Invité à s'exprimer sur un possible retour de Neymar au Barça, Pep Guardiola a tenu à rappeler au Brésilien que tout ne passera peut-être pas comme lorsqu'il est parti. "Neymar est un joueur extraordinaire. Mais s'il revient, sera-t-il le même ? C'est comme si je revenais. Serait-ce pareil ? Je ne sais pas. Je ne suis plus le même et je ne sais pas si Neymar le serait", a confié l'entraîneur de Manchester United au quotidien catalan ARA. Mais on ne peut pas remettre en cause son talent."