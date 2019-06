EN DIRECT - Mercato 2019 : le Real Madrid serait passé à l'action pour Neymar

L'OM ENTAME UNE PÉRIODE DE VACHES MAIGRES





Selon L'Équipe, l'Olympique de Marseille a signé avec l'UEFA, dans le cadre du fair-play financier, un "accord de règlement" qui l'oblige à rééquilibrer ses comptes, sous peine de se retrouver exclu des compétitions européennes (quand le club phocéen aura gagné le droit d'en disputer une, ce qui ne sera pas le cas la saison prochaine). Dit autrement : il lui faudrq résorber au plus vite son déficit actuel de quelque 80 millions d'euros. Et donc vendre le plus possible cet été, en achetant le moins possible...