EN DIRECT - Mercato 2019 : 100 millions d'euros + 3 joueurs, l'offre colossale du Real Madrid pour Neymar

MARCHISIO NE VEUT PAS RENTRER EN ITALIE





Claudio Marchisio cherche un nouveau challenge. Libre de tout contrat depuis son expérience manquée au Zenit, l'ancien milieu de la Juventus a expliqué ne pas vouloir rejouer en Italie. "Les rumeurs sur Brescia ? J'ai reçu tellement de messages de fans et de personnes qui voudraient que je sois là, et j'apprécie vraiment cet intérêt. Mais je veux rester cohérent et je refuse même maintenant les offres en Italie", a-t-il indiqué à Sky Italia. "La seule chose qui me rendrait heureux serait de continuer à l'étranger à la fois pour l'expérience de vie et surtout pour l'expérience professionnelle. Un retour à la Juventus comme Bonucci et Buffon ? Non, honnêtement, j'ai pris ma décision il y a un an. Le moment était venu."