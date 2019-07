EN DIRECT - Mercato 2019 : un échange Neymar-Gareth Bale serait dans les tuyaux !

VERS UN ÉCHANGE NEYMAR-BALE ?





Il n'en fallait évidemment pas plus pour relancer les nombreuses rumeurs dont Gareth Bale faisait déjà l'objet. L'international gallois, recruté par le Real Madrid contre 100 millions d'euros en 2013, serait en effet courtisé de longue date par le Bayern Munich, Manchester United ou encore son ex-équipe de Tottenham, mais tous ces clubs seraient en incapacité de s'aligner sur le salaire madrilène de l'ailier, estimé à 17 millions d'euros par an. Au contraire des deux clubs chinois l'ayant récemment approché, mais auquel le joueur n'a pas daigné donner suite. En parallèle, The Independant évoque ce dimanche un possible échange entre Bale et Neymar, le Real devant mettre quelques millions en plus dans la balance pour convaincre les inflexibles dirigeants parisiens de laisser partir leur star brésilienne. Selon le quotidien anglais, les deux clubs ont commencé à en discuter.