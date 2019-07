EN DIRECT - Mercato 2019 : une réunion prévue entre la Juventus et l'entourage de Neymar ?

PSG





Pour sa première interview depuis son retour au PSG, le directeur sportif du club Leonardo taille un costard à Neymar et laisse la porte ouverte à un départ de la superstar brésilienne.





Face aux journalistes du Parisien, Leonardo n'y va pas de main morte avec la star qui n'était pas là lors de la reprise de l’entraînement ce lundi. "Aujourd'hui (NDLR : lundi), il n'était pas à la reprise de l'entraînement. Il devait arriver et il n'est pas arrivé. Mais il savait qu'il devait être là. On va étudier les mesures à prendre, comme on l'aurait fait pour tous les salariés et on va le faire."





Sur les velléités de départ du brésilien, Leonardo confirme que Neymar a bel et bien envie de quitter le club de la capitale. "On a parlé avec son entourage aussi. Tout le monde sait tout. La position est claire pour tous les participants. Mais une seule chose est concrète aujourd'hui : il a encore trois ans de contrat avec nous. Et comme nous n'avons pas reçu d'offre, on ne peut discuter de rien.", dit-il.





Alors le Brésilien quittera-t-il la capitale ? "Neymar peut quitter le PSG, s'il y a une offre qui convient à tout le monde", affirme Leonardo, qui confirme aussi qu'il y a eu des "contacts très superficiels" avec le FC Barcelone.





Le feuilleton de l'été est parti pour durer !