EN DIRECT - Mercato d'hiver : Carlos Tevez retourne à Boca Juniors

KANE VERS UN DÉPART ?





Interrogé dans l'émission El Chiringuito, l'entraîneur de Tottenham Mauricio Pochetino a évoqué un possible départ d'Harry Kane, annoncé dans le viseur du Real Madrid. "Si le Real Madrid vient et nous ne voulons pas le vendre, il devra rester ici et le comprendre", a-t-il expliqué. "Après, du côté humain, si le joueur te demande à partir, comme Modric et Bale à l'époque, on verra ce qui se passera. Aujourd'hui, ce n’est pas arrivé, et j’espère qu'il va rester beaucoup d'années ici encore."