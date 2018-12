DE LIGT CALME LE JEU





Interrogé dans les colonnes de Tuttosport, le défenseur central de l'Ajax Matthijs de Ligt a évoqué son avenir, lui qui est courtisé par les plus grosses écuries européennes. "Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la trêve hivernale. Nous sommes toujours en course pour tenter de remporter trois compétitions différentes : la Ligue des champions, le championnat et la coupe. À mon avis, à ce stade de la saison, il ne faut pas que je sois distrait par tout cela, surtout que je suis le capitaine de cette équipe", a-t-il expliqué. "A la fin de la saison, je prendrais l'ensemble des éléments en considération et je verrais si le temps est venu de franchir un cap."