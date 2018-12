JESÉ VEUT REJOUER AU FOOTBALL





Dans un entretien à AS, Jesé Rodriguez revient sur sa situation au PSG, où il n'est invité qu'à s'entraîner. L'Espagnol, passé par le Real Madrid, entend toutefois rebondir et rejouer au football. "Ce que je veux, c'est jouer", assure-t-il. Retrouver le plaisir pendant les six derniers mois de la saison. Je vais devoir être prudent parce que j'ai très faim. Je veux retrouver l'odeur des terrains. (...) Si je vous dis la vérité, ça me manque de jouer au football. J'ai envie de rejouer dès que possible. Je compte les jours en attendant que le mercato ouvre ses portes. Je me sens bien physiquement et je me prépare comme il faut."