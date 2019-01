THIAGO SILVA VALIDE LES PISTES WEIGL ET GUEYE





C'est un secret de polichinelle, le PSG est à la recherche d'un milieu. Interrogé par Le Parisien, à l'occasion d'un stage à Doha, Thiago Silva s'est prononcé sur les deux recrues annoncées par la presse : Julian Weigl (Borussia Dortmund) et Idrissa Gueye (Everton). "Je ne les connais pas trop mais on va essayer de faire attention maintenant pour connaître la situation. Mais je sais qu’ils ont les qualités pour jouer à Paris et ils seront les bienvenus s'ils arrivent. Nous n'en avons pas parlé entre nous mais on fait confiance à Antero (Henrique), Maxwell et Jaime (Teixeira) et au président aussi", a-t-il déclaré.