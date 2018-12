LA CONFIDENCE DE TUCHEL SUR LE MERCATO





Après la victoire du PSG contre Nantes (1-0) samedi, Thomas Tuchel a évoqué le mercato à venir. L'entraîneur parisien a rappelé son souhait de recruter au moins un milieu de terrain. "J'ai transmis à ma direction des profils de joueurs dont on a besoin et qu'on a ciblés. C'est facile et difficile en même temps car, comme je l'ai déjà dit, on a besoin d'un deuxième Verratti et d'un deuxième Marquinhos. Ce sont deux des meilleurs joueurs en Europe, des top-joueurs, et trouver ça en hiver pour améliorer cette équipe, c'est difficile. Paredes et Weigl ? Je ne commente pas. Ce serait très intéressant de parler de quelques noms mais je ne peux pas faire ça. Malheureusement, je ne peux pas. (rires)"