CAVANI VEUT ALLER AU BOUT AVEC LE PSG





Edison Cavani se voit encore couler des jours paisibles au PSG. Régulièrement annoncé sur le départ à Naples, à l'Atlético de Madrid ou en Chine, l'Uruguayen a mis les points sur les i dans un entretien au quotidien Le Parisien. "À l'heure actuelle, je suis parti pour finir mon contrat et peut-être ma carrière. J'aurai alors 33 ans et j’irai vers les 34. Je ne sais pas si je continuerai à jouer après 2020 et si ce sera à Paris. Mais moi, je veux aller jusqu'au bout de mon contrat. Je me sens bien à Paris, le club est content de moi je pense", a-t-il indiqué. "Pour l’instant, nous n'avons pas encore parlé du contrat. Il n'y a aucune discussion autour d’une prolongation. Si le club veut m'en parler, c’est bien. Si le club préfère me dire "Merci beaucoup pour tout et au revoir", ce ne sera pas un problème. C'est la vie."