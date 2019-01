SADRAN DÉNONCE LES MÉTHODES DU BARÇA





Annoncé proche du Barça, Jean-Clair Todibo s'est engagé mardi en faveur des Blaugranas, sans indemnité de transfert à reverser à Toulouse. Olivier Sadran, le président du Téfécé, n'a pas caché tout le mal qu'il pensait des Catalans. "De mon point de vue, le joueur a été assez mal conseillé dans la mesure où il ne compte que dix matches de L1. Le Barça n'a pas non plus été à la hauteur de ce qu'il devrait être", a-t-il déclaré à L'Équipe. "Ils ne se sont pas comportés comme un grand club. Et puis, c’est quand même extraordinaire : ils annoncent que le joueur sera chez eux en juillet mais moi, je ne connais personne qui peut dire ce qui va se passer dans six mois. La vie peut réserver des surprises, même les plus indélicates. (...) De la part d'un grand club, ce n'est pas très glorieux même si, juridiquement, ils avaient le droit de le faire. On a nous aussi notre part de responsabilité.'