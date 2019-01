EN DIRECT - Mercato d'hiver 2019 : le grand jour pour Fabregas à Monaco ?

PSG





Interrogé sur la venue éventuelle de Julian Weigl à Paris en janvier, l'entraîneur allemand du PSG Thomas Tuchel a répondu : "Tu as pu voir que j'étais au Qatar, j'ai pris toutes les possibilités de convaincre le président, l'émir et le directeur sportif pendant mes vacances (sourire). Je peux donner mon avis mais je ne suis pas responsable pour l'argent et pour le mercato. Mais mon avis est clair, je l'ai dit beaucoup de fois : on a besoin de joueurs au milieu du terrain et c'est comme ça. Pour toutes les autres choses on doit attendre." Alors attendons.