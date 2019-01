PAREDES EST À PARIS





En attendant l'éventuelle arrivée de Gueye (lire ci-dessous), le PSG s'apprête à enregistrer la venue d'un premier renfort au milieu, en la personne de Leandro Paredes. Le milieu international argentin du Zénith Saint-Pétersbourg, qui a passé sa visite médicale au Qatar, a atterri à Paris ce samedi pour y parapher un contrat de quatre ans et demi, affirme RMC. Ce qu'a d'ailleurs plus ou moins confirmé dans l'après-midi, en conférence de presse, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, lâchant : "Nous voulons le joueur et il veut jouer pour nous. Ce n’est pas bouclé. Donc je ne peux pas trop parler de Leandro. Mais on veut boucler ce transfert pendant le week-end. On doit attendre." Alors attendons.