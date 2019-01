RÉMY EST BIEN SUIVI PAR GALATASARAY





Galatasaray s'intéresse à Loïc Rémy. Peu utilisé par le LOSC, l'attaquant n'a été titularisé qu'à six reprises cette saison pour un seul but. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier, l'entraîneur lillois, a confirmé l'intérêt du club turc. "Concernant Loïc, j'ai été informé hier qu’il y a un intérêt de la part de Galatasaray. On en a discuté avec lui pour savoir qu'elle était sa position. Je vois qu’apparemment ce serait Mitroglou qui atterrirait là-bas. Si c'est le cas, Loïc restera chez nous, sans amertume sans rien."