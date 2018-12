DE JONG ET DE LIGT SE RENSEIGNENT SUR LE BARÇA





Formé à la Masia, l'antichambre du Barça, le gardien de l'Ajax, André Onana, a confié à Onda Cero et à la Cadena Cope que ses coéquipiers, Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong, se sont renseignés auprès de lui sur la vie en Espagne. "De Jong et de Ligt m'ont posé des questions sur la Liga et sur la vie en Espagne. Ce que je sais, c’est qu'ils sont très bons et qu'ils sont prêts à jouer en Espagne", a-t-il raconté.