JARDIM EXPLIQUE SON RETOUR





Leonardo Jardim revient en sauveur à Monaco. Trois mois après avoir été remercié et remplacé par Thierry Henry, viré la semaine passée, le coach portugais a retrouvé le banc du club de la Principauté, 19e de Ligue 1. Interrogé sur le site officiel de l'ASM, il a expliqué ce qui l'a poussé à accepter la proposition monégasque. "Je crois qu'avec des petits changements et du travail, on peut sauver le club et remonter au classement. C'est pour cela que je suis revenu : je crois en l'équipe et aux personnes qui travaillent ici. C'est le moment où l’on doit rester ensemble, rester tous unis et soudés, pour atteindre notre objectif : sortir de la zone rouge et sauver le club pour l'avenir."