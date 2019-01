EN DIRECT - Mercato d'hiver 2019 : Balotelli à l'OM, c'est imminent

TRANSFERTS - Le 1er janvier prochain, le mercato hivernal ouvre ses portes en Europe et les formations européennes vont avoir l'occasion d'effectuer quelques retouches dans leur effectif. Parmi les dossiers chauds, celui d'Adrien Rabiot au PSG ou encore les pistes prioritaires de l'OM, en quête d'un arrière gauche et d'un buteur. Sur LCI, suivez en direct les derniers mouvements et rumeurs de transferts.