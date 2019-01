ENYEAMA CHERCHE UN CLUB





Libre depuis son départ l'été dernier, Vincent Enyeama n'a pas envie de raccrocher les crampons à 36 ans. "Non, pas pour le moment. J'ai envie de continuer un peu, mais c’est compliqué. Je m'entraîne tous les jours, ici dans ma maison. Je me maintiens en forme. J'avais quelques pistes en France, en Israël ou en Turquie. Mais, à mon âge, je n'ai pas envie de quitter encore une fois ma famille. Mes proches sont bien ici, on va rester à Lille. On est parfaitement intégré. On habite ici depuis 2011", a-t-il déclaré à La Voix du Nord. Je me laisse encore jusqu'au mois de juin pour voir si un bon projet arrive."