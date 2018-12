VIEIRA ET L'ABSENCE DE BALOTELLI





Mario Balotelli était absent à l'entraînement de l'OGC Nice ce samedi matin. Une absence justifiée par Patrick Vieira, l'entraîneur des Aiglons. "L'absence de Mario était prévue en accord avec lui pour qu'il puisse réfléchir sur son futur, ses envies, savoir où il veut aller, a déclaré le champion du monde 98. Est-ce que son avenir se précise ? Non. Est-ce qu'on est plus proche d'un départ ? C'est beaucoup trop tôt pour répondre à cette question", a-t-il déclaré dans un entretien à Nice-Matin. On essaie de faire les choses avec beaucoup de respect par rapport au joueur. Il est sous contrat et c'est lui qui va décider au final. On sait qu’il y aura des possibilités. À lui de les étudier, au club aussi, et essayons de prendre la meilleure décision pour que toutes les parties soient contentes en fin de compte.