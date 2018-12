SERGIO RAMOS ET LA RUMEUR MOURINHO





Depuis son éviction de Manchester United, José Mourinho est annoncé dans le viseur du Real Madrid. Présent en conférence de presse ce vendredi 21 décembre, le capitaine madrilène Sergio Ramos est revenu sur cette rumeur. "Je ne suis personne pour décider quel entraîneur doit venir ou non. Les capitaines ne décident pas. Nous sommes sans José Mourinho depuis cinq ans et on entend encore parler de lui", a-t-il déclaré. "Le coach, c'est Santiago Solari, et on continuera à parler de Mourinho. Je ne veux pas entrer dans ce jeu là"