EN DIRECT - Mercato d'hiver : Beijing Guoan débourse 74 millions d'euros pour Cédric Bakambu, joueur africain le plus cher de l'histoire

NANTES A L'ACCORD DU PSG POUR UN PRÊT DE LUCAS, MAIS...





"Ce qui compte, c’est : 'Est-ce que c’est faisable ou non?' Du côté de Paris, on me dit : 'Pas de problème.' C’est avec le joueur et l’agent que c’est plus compliqué. Moi, j’ai été correct, j’ai d’abord contacté la direction du PSG. Le problème, c’est que ça traîne depuis deux-trois mois avec son agent.Il a sûrement des propositions de grands clubs. Pourtant, chez nous, il ne perdrait pas de sa valeur. Mais on ne peut pas forcer un joueur qui ne veut pas venir", a déclaré Waldemar Kita, le président du FC Nantes, ce dimanche sur le plateau de Téléfoot. La suite au prochain épisode ?