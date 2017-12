EN DIRECT - Mercato d'hiver : Lassana Diarra libéré par Al-Jazira, un pas de plus vers le PSG ?

LE PLAN DRAGUE DE MARIO BALOTELLI





L'attaquant italien, auteur de 16 buts en 21 matchs cette saison, a été interrogé sur son avenir mercredi soir . Et c'est peu dire qu'il a soufflé le chaud et le froid avec les grands clubs transalpins. Morceaux choisis : " L’autre jour, je parlais avec mon agent et on discutait du fait de partir en janvier. Mais je suis bien à Nice. (...) L’objectif est de retrouver un grand club. Pour gagner d’autres choses importantes. (...) Un retour à l’AC Milan ? J’y retournerais gratuitement. Je ne voudrais pas avoir trop de responsabilités. La dernière fois, on avait suscité trop d’attentes autour de nous. Mais vous savez pour quelles couleurs bat mon cœur. (...) L’Inter est un grand club. J’y étais très bien. D’ailleurs, l’autre jour, en parlant avec Ausilio (directeur sportif de l’Inter), je lui ai fait savoir que j’y retournerais bien volontiers. Mais c’était pour rire ! De ce que j’ai compris, le président de Naples n’a pas voulu aller plus loin. Mais vous savez tous que j’irais à Naples volontiers." On appelle cela l'embarras du choix.