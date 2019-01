NEYMAR S'ÉNERVE... QUAND ON LUI PARLE DU BARÇA





De passage à Barcelone, Neymar s'est emporté alors qu'il était interrogé sur un retour au Barça. Le Brésilien, tout de jaune vêtu et en béquilles, est apparu énervé. "Ne me cassez pas les c... !", a-t-il lancé aux journalistes présents sur son chemin.