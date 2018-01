EN DIRECT - Mercato d'hiver : Manchester City ferait les yeux doux à Samuel Umtiti

LA MISE AU POINT DE PASTORE





Annoncé sur le départ du PSG cet hiver, Javier Pastore a pris la parole dans le quotidien argentin Mundo D pour mettre un terme aux rumeurs le concernant. "C'est un mensonge de dire que j’ai dit au revoir à mes partenaires. J'ai toujours pensé à jouer pour ce club et faire du mieux possible à chaque fois", a-t-il expliqué. "J'ai encore un an et demi de contrat, et je suis très tranquille. Je cherchais à avoir plus de temps de jeu, c'est vrai. Mais ce sont les décisions de l’entraîneur. Je dois faire en sorte de continuer à m’améliorer pour obtenir du temps de jeu au PSG."