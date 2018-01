EN DIRECT - Mercato d'hiver : par solidarité avec Gourvennec, Toulalan quitte Bordeaux

LE PSG VEUT FAIRE GRIMPER LES ENCHERES POUR GUEDES





Le club parisien doit trouver 80 millions d'euros d'ici au mois de juin pour ne pas être sanctionné par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier. Et cette manne pourrait bien provenir de la vente d'un seul joueur : le Portugais Gonçalo Guedes, prêté à Valence cet été et désormais considéré comme le meilleur espoir de la Liga. Au point que ça se bouscule au portillon pour le recruter, selon Le Parisien. Et le PSG, qui comptait initialement le récupérer à la fin de son prêt, considère désormais une revente avec intérêt, si possible à hauteur de 70 millions d'euros. Valence, le Real Madrid et plusieurs clubs anglais seraient sur le coup. Et Paris a évidemment l'intention de tirer profit de cette concurrence.