EN DIRECT - Mercato d'hiver : revoilà la piste Donnarumma au PSG

ENZO ZIDANE REBONDIT EN SUISSE





Le fils aîné de Zinedine, qui était prêté à Alavès par le Real Madrid depuis cet été, a finalement rejoint Lausanne Sport cet hiver. Il s'en est expliqué sur RMC : "J’ai décidé de partir de là-bas justement parce que je ne pouvais plus continuer comme ça. J’avais besoin de temps de jeu, surtout à mon âge (22 ans, ndlr). Et donc j’ai eu l’appel de Fabio (Celestini, l'entraîneur, ndlr) qui m’a parlé directement et qui m’a expliqué son idée de jeu. Ses envies. Et j’ai été très intéressé parce qu’il a une envie de jouer au foot, comme je l'aime. J’avais très envie de faire partie du projet. C’est pour ça que je suis ici aujourd’hui. J’ai très envie de retrouver les terrains et d’y prendre du plaisir. C’est le plus important."