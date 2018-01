EN DIRECT - Mercato d'hiver : un accord Arsenal-Chelsea pour Giroud ?

ZLATAN IBRAHIMOVIC SUR LE DÉPART





Un an et demi après son arrivée à Manchester United, et six mois après avoir rempilé chez les Red Devils pour retrouver les terrains des suites d'une grave blessure au genou, Zlatan Ibrahimovic va plier bagage. ESPN révèle en effet que l'ex-chouchou du Parc des Princes s'apprête à rejoindre les États-Unis, et plus précisément le Los Angeles Galaxy, où s'était illustré un certain David Beckham. Interrogé là-dessus ce lundi, José Mourinho, le coach de MU, n'a pas démenti, lâchant : Si c'est vrai et que Zlatan veut un avenir dans un autre club à l'étranger, alors je suis prêt à faire en sorte que cela se concrétise."