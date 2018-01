EN DIRECT - Mercato d'hiver : vers un échange Neymar-Cristiano Ronaldo ?

ET MAINTENANT CHELSEA SUR LA PISTE D'ALEXIS SANCHEZ ?





Alors que les deux clubs de Manchester, City et United, étaient déjà en train de se livrer un duel à distance pour recruter le joueur star d'Arsenal, en fin de contrat en juin et qui refuse de prolonger, voilà qu'un 3e larron pourrait se positionner. C'est, du moins, le sens des propos lâchés ce samedi par Antonio Conte, le coach de Chelsea, en conférence de presse : "Je ne vous dirai pas si on va faire une offre ou non, mais je pense que c’est un bon investissement. Nous parlons d’un top joueur et vous pouvez l’avoir pour un prix pas si élevé. Il est question d’une vingtaine de millions de livres. Le prix normal pour Alexis Sanchez se situe autour de 80-90 millions d’euros. C’est mon opinion." Le technicien a même rappelé qu'il avait essayé de le faire signer à la Juve il y a quelques années : "Il connait l’admiration que je lui porte."