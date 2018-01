EN DIRECT - Mercato d'hiver : Yann M'Vila à Sainté, c'est officiel !

L'OM VEUT AUGMENTER SON BUDGET





L'Express indique ce jeudi que Frank McCourt, propriétaire de l'OM depuis un peu plus d'un an, ambitionne de multiplier par 2,5 les revenus du club phocéen, pour pourter son budget annuel à 300 millions d'euros, et intégrer ainsi le top 20 européen. Comme on dit, il n'y a plus qu'à.