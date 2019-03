EN DIRECT - Moldavie-France : suivez avec nous les débuts des Bleus dans les éliminatoires de l’Euro 2020

Là, il faudra repartir à zéro, et repartir au combat, loin des strass et des paillettes des derniers mois, face aux joueurs de la 170e nation mondiale au classement de la Fifa, plus motivés que jamais. Le match-piège par excellence ? "Prévenir et alerter, je l’ai fait dès le lundi. La situation peut, mais ne doit pas amener de la déconcentration. En tout cas, le contexte ne peut être une excuse", a rappelé avec force, ce jeudi, Didier Deschamps, qui n’a pas oublié le nul (0-0) laborieux concédé en Biélorussie en ouverture des éliminatoires du Mondial 2018.