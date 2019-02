EN DIRECT - Monaco-Lyon : suivez en direct le choc des extrêmes

Néanmoins, après de nombreux remous ces dernières semaines, avec notamment l'éviction de Thierry Henry, le retour de Leonardo Jardim et le remplacement de Vadim Vasilyev par Oleg Petrov au poste de vice-président, l'ASM retrouve des couleurs, avec une série de quatre matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Le club du Rocher a d'ailleurs enchaîné deux victoires de rang à domicile, contre Toulouse (2-1) et face à Nantes le week-end dernier (1-0).





Le tout grâce au retour de Jardim sur le banc et à l'apport des nouvelles recrues telles que Fabregas et Gelson Martins. L'ailier portugais a marqué deux buts lors de ses deux dernières rencontres et pourrait devenir le premier Monégasque de la saison à marquer trois fois en trois matchs en cas de réalisation face à l'OL. Pour l'ASM, une victoire face aux Gones pourrait lui permettre de se hisser à la 16e place, devant Amiens, et de prendre ses distances avec Caen, barragiste, et Dijon, premier relégable.





Au niveau des forces en présence ce dimanche, l'ASM compte encore de nombreux absents, notamment Jovetic, blessé au genou, Mboula, victime d'une lésion musculaire, mais aussi Jemerson, suspendu. Sont incertains N'Koudou, Raggi, Pellegri et Vainqueur.