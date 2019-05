EN DIRECT - Mondial 2019 : suivez avec nous l'annonce de la liste des 23 Bleues de Corinne Diacre sur TF1

A un peu plus d'un mois du début du Mondial 2019 de football féminin, qui se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet prochain, la sélectionneure de l'équipe de France Corinne Diacre va annoncer ce jeudi soir la liste des 23 joueuses qui auront la chance de participer à l'aventure des Bleues. L'ancienne coach du Clermont Foot et ancienne internationale française (121 sélections, 14 buts) annoncera le nom des heureuses élues vers 20h30, à l'issue du 20H de TF1, présenté par Giles Bouleau. L'annonce sera effectuée plus précisément dans 20H Le Mag, dès 20h35.





Avant le grand jour, les Bleues vont se tester en match amical face à la Thaïlande, le 25 mai prochain à Orléans, et contre la Chine, le 31 mai à Créteil. Quatrième nation FIFA, la France devra ensuite se défaire de la Corée du Sud, le 7 juin à Paris lors du match d'ouverture, puis de la Norvège, le 12 à Nice, et du Nigeria le 17 à Rennes, pour espérer sortir des phases de poule de ce Mondial 2019.