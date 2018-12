EN DIRECT - Multiplex de la 19e journée de Ligue 1 : suivez PSG-Nantes et les 8 autres rencontres avec nous

C'est la dernière de l'année en Ligue 1. La 19e journée, marquant la fin des matchs allers, s'ouvre ce samedi à 21h avec neuf affiches qui auront lieu simultanément. Seule la rencontre Bordeaux-Amiens, prévu le jour même au Matmut Atlantique, a été reportée à dimanche 17h, en prévision de la manifestation des Gilets jaunes et la mobilisation policière que cela implique.





Après deux journées perturbées par le mouvement de contestation, le championnat français reprend ses droits ce week-end. Le PSG (1er, 44e points), champion d'automne avec 14 victoires et 2 nuls, reçoit Nantes avec l'objectif de rester invaincu. Privé de Neymar, rentré au Brésil pour soigner son adducteur douloureux, et d'Adrien Rabiot, non-retenu dans le groupe parisien par Thomas Tuchel après avoir refusé de prolonger son contrat avec son club formateur, les Parisiens retrouveront le Parc des Princes pour la première fois depuis le 28 novembre et un succès mérité contre Liverpool (2-1) en Ligue des champions.