MULTIPLEX - Le PSG s’est imposé face à Nantes (1-0) ce samedi à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1, la dernière de l’année 2018, qui se conclura dimanche par Bordeaux-Amiens. Le carton du soir est à mettre au crédit de Rennes, vainqueur de Nîmes (4-0). Du côté des "gros", l’OM et l’OL n’ont pu faire mieux que match nul, respectivement à Angers (1-1) et à Montpellier (1-1), tandis que Lille a été battu à domicile par Toulouse (1-2). Battu 0-2 par Guingamp au stade Louis-II, Monaco et Thierry Henry sont plus que jamais au bord du gouffre.