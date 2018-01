REVIVEZ - Nantes-PSG (0-1) : Paris s'impose mais n'a pas survolé les débats

Pour le reste, malgré une belle réaction nantaise en seconde période, Paris a bien tenu son avantage et repart de la Beaujoire avec trois points mérités. Ce fut, dans l'absolu, un très beau match de football, vivant et intense. On espère que vous avez pris plaisir à suivre ce direct. On se retrouve très vite sur LCI. Belle fin de soirée à toutes et à tous.