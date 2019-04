EN DIRECT - Nantes-PSG (3-1) : Paris impuissant face aux Canaris !

Pour les supporters parisiens, la plaisanterie n'a que trop duré. Après deux occasions manquées face à Strasbourg il y a dix jours (2-2) et à Lille dimanche dernier, avec en prime une humiliation en terre nordiste (5-1), le PSG se présente à Nantes ce mercredi avec la ferme intention de boucler son championnat avec un huitième titre de champion de France. Contrairement à la confrontation face à Lille, les hommes de Thomas Tuchel doivent impérativement l'emporter face à Nantes pour compter vingt points d'avance sur les Dogues et ainsi empocher le fameux sésame.





Problème, comme c'est malheureusement le cas depuis plusieurs semaines, l'infirmerie du club parisien est remplie à ras bord. Alors qu'Edinson Cavani, Angel di Maria et Neymar Jr ne sont toujours pas prêts à reprendre la compétition, d'autres cadres les ont rejoints avec Thomas Meunier, qui s'est de nouveau blessé à la cuisse dimanche, mais surtout le taulier et capitaine Thiago Silva, touché au genou face aux Dogues. Pour ne rien arranger, Marquinhos est incertain alors que Juan Bernat et Marco Verratti sont tous deux suspendus. Enfin, Tuchel a décidé de ne pas inclure Kylian Mbappé dans son groupe.