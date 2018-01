EN DIRECT - OL-PSG : suivez avec nous le duel au sommet

Onze points, c'est ce qui sépare le PSG de son poursuivant Lyon. Ce dimanche, le leader de la Ligue 1 se déplace sur la pelouse de l'OL en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Trois jours après la démonstration effectuée contre Dijon (8-0), les Parisiens - premiers à avoir atteint la barre symbolique des 100 buts inscrits sur une saison toutes compétitions confondues - sont attendus au tournant face à l'une des seules équipes à pouvoir leur offrir une opposition susceptible de les gêner.





Au coude-à-coude avec l'OM et l'AS Monaco dans la lutte pour le podium, les Lyonnais de Bruno Genesio veulent définitivement s'affirmer comme un prétendant à la deuxième place. Les Gones pourront sans doute compter sur Nabil Fékir dans une forme étincelante (buteur lors des 4 dernières journées de Ligue 1). D'autant, que du côté du PSG, Neymar, blessé, ne sera pas du voyage dans le Rhône. En revanche, ils devront se méfier d'Edinson Cavani, co-détenteur du record de meilleur buteur de l'histoire du club parisien, qui pourrait définitivement se hisser au sommet de la hiérarchie. L'Uruguayen, qui d'ailleurs, réussit plutôt bien face à l'OL. Avec 8 buts, il est ni plus ni moins que le joueur parisien le plus prolifique contre Lyon.